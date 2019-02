Verden ifølge Lykketoft

VOLLSMOSE: Torsdag er Bosniens nationaldag, og i den anledning er Mogens Lykketoft (A), mangeårig minister, folketingspolitiker, tidligere partileder og formand for FN's generalforsamling, i Vollsmose Bibliotek og Kulturhus for at give sin vurdering af den aktuelle verdenssituation. Arrangementet fra klokken 18.45 til 21.15 er i samarbejde mellem Vollsmose Bibliotek og Kulturhus, Europe Direct Odense og det bosniske samfund i Odense samlet om Bosnisk Radio-Odense og Bosniakkisk Torturofferforening i Odense. Gratis billetter bestilles på www.place2book.com. /RAS