Venstreformand efter Jeginds afgang: Ny leder kan også komme udefra

Christoffer Lilleholt er allerede blevet nævnt som den oplagte efterfølger, efter at Jane Jegind mandag meddelte, at hun ikke genopstiller som spids for Venstre. Ifølge formanden for partiforeningen går der dog nu en proces i gang, hvor man både vil kigge efter potentielle ledere i og uden for partiet.

Der gik ikke mange timer, fra Jane Jegind annoncerede, at hun ikke genopstiller som leder for Venstre i Odense, til gruppeformand Claus Houden kaldte 23-årige Christoffer Lilleholt for den naturlige efterfølger som Venstres leder.

I Venstres partiforening i Odense er bestyrelsesformand Kasper Ladingkær dog mere forsigtig med forudsigelserne af, hvad der kommer til at ske frem mod foråret næste år, hvor Venstres nye spidskandidat gerne skal være valgt.

- Der er ingen tvivl om, at Christoffer er en dygtig, ung mand, som har siddet i byrådet i snart seks år og været en del af politik i det meste af sit liv på grund af sin far (tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, red.). Men derudover har jeg ikke så mange kommentarer til, hvem vi kunne pege på. Der kommer til at være en proces, hvor vi vil screene efter kandidater både internt og eksternt. Der kan sagtens komme andre i spil. Og så vil det i sidste ende være vores medlemmer, der kommer til at vælge, siger Kasper Ladingkær, der har kendt til Jane Jeginds beslutning om at trække sig i et stykke tid:

- Jane fortalte mig om sin beslutning lige før sommerferie, hvor jeg selvfølgelig beklagede den. Jeg synes, at hun har gjort det rigtig godt og fået vist, hvad Venstre står for. Så derfor tror jeg da, at alle er kede af, at hun nu melder ud, at hun ikke vil mere.