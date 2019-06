Anlægges etape to, er det meningen, at letbanen deler sig ved krydset Ejbygade/Nyborgvej. Etape et kører ad Ørbækvej i retning mod SDU, mens etape to skal køre ad Ejbygade, som vist på illustrationen, i retning mod Vollsmose. Illustration: Odense Kommune

En mulig udvidelse af letbanen med anden etape skal tidligst overvejes igen i år 2030, lyder det fra Venstre. Partiet ønsker at bremse den løbende opsparing, der siden 2016 har været i gang, siger politisk ordfører Christoffer Lilleholt.

Venstre toner nu rent flag og erklærer sig som modstander af i nogen nær fremtid at udvide letbanen i Odense med en etape to, som blandt andet er påtænkt at skulle gå til Vollsmose og ud ad Sdr. Boulevard til Odense Zoo. Konkret vil partiet have bremset den letbaneopsparing, som siden 2016 har været i gang, og som også Venstre hidtil også har stået bag. Opsparingen er planlagt således, at etape to i princippet - hvis et flertal ønsker det - kan opføres med indvielse i år 2028, hvis staten bidrager. Og i år 2031 hvis kommunen uden hjælp udefra skal stå for finansieringen. Der har været lagt op til, at byrådet senere i år skal indgå en mere konkret aftale omkring en mulig udvidelse. Men Venstre vil ikke være med og ønsker i stedet at bremse opsparingen, stoppe planlægningen og tidligst tage spørgsmålet op igen i år 2030, lyder det fra partiets politiske ordfører Christoffer Lilleholt. - Når vi ser på den måde, trafikken udvikler sig med elektriske løbehjul og selvkørende biler, så er skinneføring ikke noget, vi ser som den perfekte løsning for Odense i de områder, hvor etape to er planlagt, siger han og tilføjer: - Specielt ikke fordi driftsøkonomien på letbanens etape to ser rigtig skidt ud. Det er estimeret, at den har et underskud på 63 millioner om året i drift. Det er jo et beløb svarende til driften af cirka halvanden folkeskole, vi skal ud og finde.

Et projekt med to etaper Siden udformningen af Odense Letbanes rutenet har planlæggere og mange politikere arbejdet med tanken om en letbane i flere etaper.Første etape er den del, som er ved at blive anlagt i disse år med opgravede gader til følge. Den skulle oprindeligt have åbnet i slutningen af år 2020, men tidspunktet hedder nu 2021 - nok sidste halvdel af året.



Anden etape er indtil videre et skrivebordsprojekt, der hverken er besluttet, undersøgt eller finansieret.



Første etape koster cirka 3,3 mia. kroner, hvoraf staten betaler cirka 1,1 mia. Anden etape er for nuværende vurderet til at ville koste cirka 1,6 mia. kroner, og der foreligger på nuværende tidspunkt intet tilsagn om statslig medfinansiering.

Vil tømme opsparing De 35 millioner kroner, der allerede siden 2016 er sparet op, vil Venstre også bruge til enten nybyggeri eller renoveringer af f.eks. daginstitutioner eller skoler. - Vores folkeskoler, ældrehjem og daginstitutioner har det ikke alt for godt, siger Christoffer Lilleholt og påpeger, at det både er anlægsprisen på anslået 1,6 mia. kroner og udsigten til en årlig millionregning for driften af etape to, som får Venstre til at reagere. - At begynde at sætte et projekt i gang, som vil give et årligt underskud på 63 millioner per år, virker ikke ansvarligt i en tid, hvor vi sparer på alt og alle, der ikke handler om den nære velfærd. Christoffer Lilleholt afviser i øvrigt at høre tale om, at Venstre springer fra nogen aftale ved at melde ud, som partiet nu gør. - Helt bestemt ikke. Vi har på intet tidspunkt sagt ja til letbanens etape to, understreger han.

Ikke afgørende for Vollsmoseplan En mulig etape to af letbanen er gennem årene blevet omtalt af skiftende politikere som vigtig i forsøget på at få gjort noget ved de problemer, Odense har med bydelen Vollsmose. Af handleplanen for Vollmose med titlen Den sidste Vollsmoseplan, der blev præsenteret i september sidste år, fremgår det, at der skal være en letbane eller en tilsvarende løsning indenfor kollektiv trafik gennem Vollsmose, og at ordningen skal være permanent. Men det behøver ikke være en letbane, understreger Lilleholt og afviser, at Venstre med sin letbanemodstand sætter Den sidste Vollsmoseplans mulighed for succes på spil. - Det har været meget afgørende for os, da vi gik med i Vollsmoseplanen, at vi ikke samtidig sagde ja til letbanens etape to, understreger han og tilføjer: - Vollsmose er og bliver en stor udfordring, og vi tror på den plan, vi har lagt. Men letbanen er ikke afgørende for, om planen lykkes eller ej. Etape et af Odense Letbane, der går fra Tarup til Hjallese via centrum, forventes af åbne i sidste halvdel af år 2021. Første etape støttes af alle partier inklusive Venstre.