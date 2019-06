Planen er, ifølge Lilleholt, at Fynsværket herefter udelukkende skal være varmeværk, fordi Energistyrelsen har analyseret sig frem til, at behovet for at producere el med kulkraft ikke længere vil være der.

Lars Chr. Lilleholt og Peter Rahbæk Juel har tidligere givet hinanden håndslag på, at Fynsværket med tiden bliver fri for kulfyring. Nu er Lilleholt og Venstre blevet mere konkrete. Foto: Nils Svalebøg

Ikke dyrere for gartnerne

Det springende punkt for Lars Chr. Lilleholt har hidtil været, at en udfasning af kullene ville blive dyrt for gartneri-erhvervet, som i massiv grad får fjernvarme fra Fynsværket. Som reglerne er nu, er det billigere for gartnerne at få varme fra kul, end hvis det var fra for eksempel biomasse. Så mens forbrugerne ikke ville kunne mærke forskel, så ville en omstilling fra kul til biomasse være dyrt for gartneri-erhvervet.

Lars Chr. Lilleholt fortæller, at man har beregnet sig frem til, at det ville blive 500 mio. kr. dyrere om året for gartnerne, hvis man udfasede kul fra Fynsværket. Ministeren mener, at de penge kan findes i energiaftalen, hvor der er afsat penge til støtte til vedvarende energi.

- Støtten til vedvarende energi er på et langt lavere niveau, end vi ventede, da vi lavede energiaftalen, siger Lars Chr. Lilleholt, som peger på et nyligt udbud, hvor man gav to til to en halv øre pr. kilowatt-time i støtte til vindenergi, hvor støtten tidligere har været 25 øre pr. kilowatt-time.

- Det er et område, hvor der er afsat en milliard kr. om året fra 2021 til '25. Alternativt er der en pulje, hvor der hvert år fra 2026 er afsat 500 mio. kr. om året til vedvarende energi. Vi er villige til at se på begge puljer i forhold til at finansiere en hurtigere omstilling af Fynsværket og Nordjyllandsværket, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Kul er super forurenende, og vi har indgået en international aftale om at udfase dem til 2030. Det er vi i Venstre nu klar til at rykke frem til 2025, tilføjer ministeren.