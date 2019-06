Velfærds-ekspertgruppe er klar med anbefalinger: Skolelukninger kan blive nødvendige i Odense

2: Flere skal kunne arbejde

For få i Odense står til rådighed for arbejdsmarkedet sammenlignet med de øvrige store byer i Danmark. En af de centrale årsager er, at arbejdet med de ledige er for søjleopdelt. En anden er, at for mange unge reelt ikke får den rigtige hjælp.

Derfor skal kommunen gøre op med den nuværende indsats og lave en ny enhed, som arbejder intensivt og målrettet med gruppen af 12- til 23-årige unge. Enheden skal have mere fokus på fritidsaktiviteter, fravær og misbrug og f.eks. tilbyde målrettet uddannelsesvejledning til unge mænd - også med indvandrerbaggrund - der har størst risiko for aldrig at få en uddannelse.

Derudover skal der ydes en særlig indsats for langtidsledige længst væk fra arbejdsmarkedet. De skal f.eks. tilbydes opkvalificeringsforløb med jobgaranti.