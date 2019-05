Velfærden skal bruge pengene: HCA Festivals og blomsterfestivalen kan miste millioner

De penge er blandt andet blevet brugt på støtte til store events som Tinderbox, til at sænke erhvervslivets skatter og afgifter og til at tiltrække nye virksomheder. Men nu er vurderingen altså, at der godt kan hives penge ud af puljen.

Men nu konkretiseres også de resterende 47,5 millioner, som forvaltningen skal levere. Den absolut største bid - den er på cirka 23 millioner - tages af den pulje på 100 millioner kroner, et stort byrådsflertal hvert år har afsat, efter Odense Business Task Force i 2013 leverede anbefalinger til at få gang i byens vækst.

I næste uge skal borgmester og rådmænd i Økonomiudvalget give et ja eller nej til direktørgruppens samlede forslag til, hvordan Borgmesterforvaltningen skærer 68,1 millioner kroner årligt for at rykke pengene videre til velfærd .

HCA Festivals mister millionstøtte. Også Odeon får mindre til events, ligesom byens blomsterfestival får færre kommunale kroner at blomstre for. Samtidig forsvinder en tredjedel af de to sekretariater, der tiltrækker vækst og investorer.

Prognoser viser, at der frem mod 2028 vil mangle tæt på en halv milliard årlige kroner i Odenses kommunale budget, hvis det nuværende velfærdsniveau i daginstitutioner, skoler og plejecentre også skal leveres til det stigende antal børn og ældre.Derfor har Økonomiudvalget besluttet allerede på næste års budget at omprioritere 200 millioner kroner til velfærd, og det er den sum, de politiske udvalg lige nu arbejder på at finde. Desuden har rådmænd og borgmester nedsat en velfærds-taskforce, der i juni ventes at præsentere idéer til, hvordan velfærden på længere sigt sikres.

Væksten er i gang

- Vækstraten var noget lavere, da pengene blev afsat, og dengang var det nødvendigt med en ekstraordinær indsats, siger Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

- Men nu er der kommet dokumenterbart mere gang i væksten, og selv om en kommune som Odense selvfølgelig fortsat er nødt til at have en betydelig opmærksomhed på at understøtte væksten, så skal vi bruge fællesskabets ressourcer der, hvor effekten er størst, understreger han.

Og derfor foreslår direktørgruppen for eksempel at skære to millioner kroner af den årlige støtte til HCA Festivals, at der bliver for 2,5 millioner kroner mindre i tilskud til aktiviteter som Gaffa-Prisen og Music Days i Odeon, at i alt fem millioner fjernes fra vækst-sekretariatet og Invest in Odense, ligesom Odense Blomsterfestival mister halvdelen af den hidtidige kommunale støtte på en million kroner årligt.

Hos HCA Festivals har direktør Peter Bøgholm tidligere understreget, at det ikke bliver uden konsekvenser for festivalen, hvis det kommunale tilskud bliver beskåret.

- Sidste år udgjorde det kommunale tilskud på fire millioner kroner 20 procent af vores samlede budget. Derfor vil det gøre ondt, hvis der skæres i tilskuddet, og det vil give færre tilbud til festivalens gæster, har han sagt:

- Det sender også et vigtigt signal over for eksempelvis fonde, at kommunen bakker op.