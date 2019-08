Vejen hælder, så spærring forlænges - betonarbejde udvides i weekenden

Odense: Beboerne på Højstrupvej har allerede opdaget det, og andre trafikanter vil bemærke det, hvis de forsøger at køre gennem vejen: Spærringen af Højstrupvej skulle have været ophævet onsdag aften, men vejen er fortsat spærret for gennemkørsel mellem Rismarksvej og Uffesvej.

Det vil gælde til og med mandag 19. august, oplyser Odense Letbane, som forklarer, at den forlængede spærring af Højstrupvej skyldes, at vejen skråner, og det gør det sværere at håndtere den beton, som skal støbes til underlag for letbaneskinnerne på vejen.

Under den forlængede spærring af vejen bliver der dog ikke kun støbt på den vestligste del af vejen. Betonkanonen bliver flyttet ned mod Møllemarksvej ved rundkørslen, så der kan støbes underlag til skinnerne mellem Uffesvej og Møllemarksvej.