Vejarbejde giver ekstra stop på ringvej

Hvis man hører til dem, der kører sent hjem eller står meget tidligt op, skal man forberede sig på at blive mødt med et nyt midlertidigt lyssignal på ringvejen i den vestlige del af byen.

På Kløvermosevej mellem Roesskovsvej og Falen, ikke langt fra indkørslen til Friluftsbadet, er der gennem længere tid blevet arbejdet på at renovere jernbanebroen, og i perioder har det været nødvendigt at regulere trafikken under broen. Det bliver det nu igen over tre aftener og nætter.

Mandag, tirsdag og onsdag i den kommende uge vil der derfor blive opsat lysregulering ved broen, fordi arbejdet begrænser muligheder for at køre under broen. Alle dage arbejdes der i tidsrummet 21-06. På de øvrige tidspunkter kan man køre under i begge retninger uden at skulle risikere at holde tilbage for rødt lys. Det oplyser Odense Kommune.