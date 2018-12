Varmestue får julemaden fra H.C. Andersen Hotel

Varmestuen på Østerbro plejer at få julemaden fra Restaurant Grønttorvet, men efter Søren Windell er stoppet for at blive rådmand i byrådet, har de socialt udsatte fundet en ny sponsor. I år kommer maden fra H.C. Andersen Hotel, hvor køkkenet alligevel har gang i gryderne juleaften.

- Men så mødte jeg direktør Jens Pedersen fra H.C. Andersen Hotel, og han tilbød at lave mad til os. Deres køkken laver alligevel mad til en større gruppe af mennesker, så det kunne de godt overskue, og det er jeg selvsagt meget glad for, siger Heinz Wolf.

Lederen af dag- og natvarmestuen i Østergade, Heinz Wolf, var ellers bekymret på brugernes vegne, fordi Søren Windell har forladt Restaurant Grønttorvet til fordel for en karriere som rådmand i byrådet i Odense. Restaurant Grønttorvet har nemlig de sidste seks år holdt "Jul for hjemløse", hvor der typisk er mødt mellem 60 og 80 op.

Julen svær at komme igennem

Som i de andre år begynder juleaften klokken 14, hvor varmestuen serverer æbleskiver og juleknas. Klokken 16 afholder gadepræst Peder Thyssen juleandagt, inden julemaden indtages omkring 17.30. Varmestuen lukker klokken 20, hvor natvarmestuen så åbner.

I de første år på Restaurant Grønttorvet blev der serveret kaffe og småkager efter maden, men ingen af brugerne havde lyst til at sidde og snakke efterfølgende.

Den tidligere misbruger, Peter Bang, også kendt som Manden med arret, har tidligere her fortalt om, hvorfor julen er så hård at komme igennem for socialt udsatte og hjemløse:

- Du bliver virkelig ramt i julen. Jeg har gået mange gange og set stearinlysene gennem folks vinduer og mærket den varme, der var på den anden side. Og hold op hvor blev jeg misundelig og ked af det.

Af den grund holder Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade også åbent den 24. december om formiddagen.

Der har de senere år også været flere andre arrangementer for hjemløse og socialt udsatte juleaften. Blandt andet har Peter Bang holdt juleaften sammen med et team af frivillige, ligesom Café Paraplyen i Nørregade, som drives af KFUM's Sociale Arbejde. Her har en gruppe frivillige har holdt juleaften for omkring en gruppe af brugere.