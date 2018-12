Varmestue åbner igen om søndagen

Nogle af Odenses mest udsatte borgere kan igen se frem til at komme på varmestuen i Østergade om søndagen.

Det var et af Rådmand Brian Dybros (SF) mærkesager, da han begyndte som rådmand, og nu bliver det virkeligt med det nye 2019-budget for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Og hvis ellers det kan lade sig gøre, skal ændringen træde i kraft så snart som muligt.

Ifølge Christoffer Lilleholt (V) stillede Venstre et ændringsforslag i udvalget om at finde penge til, at varmestuen kunne holde søndagsåbent allerede i december, og den var de andre med på:

- Vi synes alle sammen, at man skal droppe at holde lukket om søndagen, så derfor foreslog jeg, at man satte beslutningen i værk så hurtigt som muligt. Man bliver jo ikke mindre hjemløs om søndagen, siger han.

Samtidig rulles nogle af de sociale besparelser fra 2016 tilbage.

- Det her er nogle besparelser, som vi lavede, da det stod stramt til i forvaltningen, og vi er glade for, at vi nu kan ophæve dem igen, siger Christoffer Lilleholt.

Pengene til at holde december-åbent om søndagen findes i en pulje med overskydende midler fra stofindtagelsesrummet, eller ved at finde de 50.000 kroner et andet sted i budgettet.