Varm åbning på årets filmfestival

Manuskriptforfatteren Maren Louise Käehne, som på det seneste især har markeret sig for samarbejdet med May el-Thouky om den meget anmelderroste spillefilm, "Dronningen", der i øvrigt havde en tidligere modtager af Katrine Windfelds Mindelegat i hovedrollen: Trine Dyrholm.

Allerede fra mandagens morgenstund af var de første filmglade publikummer klar til at trodse sommervejret for at tilbringe timer i biografmørket i selskab med kortfilm fra nær og fjern.

Festen er i gang. På lørdag kåres vinderne, og inden da vil langt over 10.000 biografsæder have været fyldte til visningerne af de 62 film, der er med i hovedkonkurrencen, samt alt det andet, der foregår på 2019-udgaven af Odense International Film Festival - eller bare OFF19, som den mere mundret hedder.

Legatet på 50.000 kr., som Maren Louise Käehne modtog, er oprettet til minde om instruktøren Kathrine Windfeld (1966-2015).Legatet skal være med til at sikre, at Kathrine Windfelds arbejde for et samfund, hvor mænd og kvinder har samme vilkår, ikke glemmes. Tidligere modtagere af legatet: Skuespiller Trine Dyrholm, instruktør Pernilla August, manuskriptforfatter Maya Ilsøe, manuskriptforfatter Mette Heeno, skuespiller Ditte Hansen og skuespiller Louise Mieritz.

Det er vigtigt at have mod til at fortælle med hjertet, lød det fra festivalens kunstneriske profil, Marijana Jankovic. Foto: Nils Svalebøg

En hjørnesten

Inden overrækkelsen af mindelegatet var der diverse festtaler. Værten, Odense Kommune, var repræsenteret af Kristian Guldfeldt (K), der er næstformand for By- og Kulturudvalget og blev præsenteret som noget i retning af vicekulturrådmand.

Guldfeldt kaldte OFF for en hjørnesten i Odenses kulturliv og glædede sig over, at filmfestivalen har udviklet sig til at være et mødested for kreative hoveder fra hele verden.

Også fra hovedstadens filmmiljø var der rosende ord. Det Danske Filminstitut havde sendt administrerende direktør Claus Ladegaard til Odense, og han lagde ud med at fortælle, at han er imponeret over den høje kvalitet, festivalen i Odense har udviklet. Og tilføjede, at festivalen måske er mere berettiget end nogensinde:

- Tidligere var kortfilm mest kendt for at være en eksklusiv kunstform og for at være en trædesten mod at lave spillefilm, fortalte Claus Ladegaard, og tilføjede, at med de mange nye streaming-tjenester og Youtube med mere har kortfilmene fundet en ny platform. De er blevet internettets film.

Derfor, sagde Claus Ladegaard, er der mere end nogensinde et sted, hvor man kan kuratere de mange kortfilm, og der er OFF ideel. Norderuopas førende kortfilmfestival, som Claus Ladegaard kaldte den.