Valgkampen starter på mandag

NÆSBY: Folketingsvalget kommer kun tættere på, og vist nok første vælgermøde i Odense finder sted på mandag fra klokken 10 til 12.30 i Næsby Sognegård. Det er Herreholdet, der bruger deres mandagsmødetid på landspolitik og inviterer alle - for en enkelt gangs skyld også kvinder - til mødet med et rent fynsk felt af politikere. I panelet sidder børne- og socialminister Mai Mercado (C), energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og folketingsmedlemmerne Alex Ahrendtsen (DF), Karsten Hønge (SF) og Erik Christensen (A). Alle er velkomne. /RAS