Valgkamp i utide: Ledelse viste folketingskandidat væk fra gymnasium

- Der er ikke noget vi hellere vil end at fremme den demokratiske dannelse- og bevidsthed hos vores elever. Men vi kan ikke håndtere, at partierne kommer uanmeldt, for så står der 40 andre organisationer på skolen i tide og utide. Derfor synes jeg er for dårligt med sådan et Facebook-opslag, når han rent faktisk kender reglerne, lyder det fra Susan Mose.

Dette Facebook-opslag er rektor for Sct. Knuds Gymnasium, Susan Mose, dog noget ked af. Hun mener ikke, at kritikken på nogen måde er fair, da Alexander Grandt og hans bagland, burde kende skolens regler omkring politisk agitation.

Han blev efterfølgende bedt om at forlade skolens grund. Det fik ham til tasterne på Facebook, hvor han blandt andet spørger, hvad det dog er for en opførsel af en uddannelsesinstitution i et folkestyre som Danmark at vise. Han påpeger samtidig i opslaget, at gymnasiet handling indskrænker samtale og politisk dialog.

Tirsdag morgen lagde folketingskandidat Alexander Grandt Petersen vejen forbi Sct. Knuds Gymnasium i Odense. Han var ved gymnasiet for at uddele sine partikort samt godmorgen-hilsner til de fremmødende elever.

En beslutning for demokratiet

Alexander Grandt Petersen kritik går på, at gymnasiets ønske om at han skulle forlade gymnasiet var i strid mod den demokratiske dannelse.

Det kan rektor Susan Mose ikke genkende. Hun mener derimod, at det regelsæt, skolen har, er med til at fordre den bredeste demokratiske vifte.

- Vi ønsker som gymnasium at sikre mangfoldigheden. Derfor synes vi ikke, at det at lade landets tre største partier med flere ressourcer komme mere til orde, er den rigtige løsning. Vi ønsker, at når det er tid til valgkamp, inviterer vi repræsentanter for alle partier ind til at snakke på lige fod. jeg mener helt klart, at vores politik på det område er mere demokratisk forsvarligt, siger hun.

Susan Mose forsvarer også valget om afvisning af Alexander Grandt Petersen med, at mange gymnasieelever er førstegangsvælgere, og der kunne være fare for, at nogle elever bliver trætte af valgkampen lang tid før den egentlig går i gang.

Susan Mose har tænkt sig at udarbejde en tydeligere skolepolitik på dette område, så episoder som denne ikke sker igen.

Artikel med kommentar fra Alexander Grandt Petersen er på vej.