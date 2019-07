Værtshuset med adressen Ny Vestergade 19 har haft mange navne, siden det åbnede i 1976. Mest kendt var det under navnet Havhesten, som var inspireret af den nærliggende vandskulptur i Munke Mose.

Men nu er det slut med at skænke fadøl og lange små skarpe over disken i beværtningen lige overfor teaterbygningen. Ejeren af ejendommen Ny Vestergade 19 har søgt om tilladelse til at lave beværtningen om til lejligheder. Og den ansøgning sagde By- og Kulturudvalget ja til, da den blev behandlet på det sidste udvalgsmøde inden sommerferien.

Ejeren af ejendommen er Høyer & Schmidt Finans ApS, og direktøren herfra, Stefan Schmidt, har til netmediet Odense24.dk fortalt, at forpagteren af det nuværende værtshus, Lige på Trapperne, ikke kunne få det til at løbe rundt, og at man som ejer derfor har satset på at lave det om til lejebolig frem for at prøve at finde en ny forpagter.

Dermed er det endegyldigt slut med at drive beværtning på adressen, og det betyder farvel til et dramatisk stykke odenseansk værtshushistorie.