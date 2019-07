Værsgo og stem: Hvilket foto viser byens udvikling bedst

Stadsarkivet i Odense har ad flere omgange haft et tæt samarbejde med byens amatørfotografer om at skildre udviklingen. Nu skal læserne være med vil at finde de bedste fotos.

Da den firesporede motorgade Thomas B. Thriges Gade i løbet af 1960'erne skar sig vej gennem den gamle bykerne for at omdanne Odense til en ny og moderne by efter amerikansk forbillede, blev gadegennembruddet dokumenteret af Orion Film, der her mere end 50 år efter stadig er et uvurderligt materiale i forhold til at få en fornemmelse af, hvad det var, der skete, da byen forandrede sig markant på et årti.

Og nu samarbejder Stadsarkivet i Odense med en lang række amatørfotografer i byen om dokumentere den nye del af historien - fjernelsen af motorgaden og omdannelse til et helt nyt kvarter, efter at man i 2014 lukkede en del af motorgaden for trafik.

- Vi har rigtig meget glæde af det materiale, der blev indsamlet i sin tid, og derfor har vi også villet gøre noget for at sikre historien om byomdannelsen for eftertiden. Vi har ikke kunnet hyre en filmselskab ind, som man gjorde den gang, men til gengæld har vi haft et godt samarbejde med byens fotoklubber og en lang række amatørfotografer, der har hjulpet os med at dokumentere forandringen. De er ret gode og det materiale, vi får ind, har en stor værdi for eftertiden, forklarer stadsarkivar Johnny Wøllekær.

Byomdannelsen har gennem de senere år også været heftigt beskrevet i dette og andre medier. Men det er ikke nok for eftertiden.

- Nyhedsmedierne har et lidt andet fokus end os. Vi vil gerne have dokumenteret udviklingen løbende, hvor medierne mere er der, hvis der er en bestemt begivenhed eller historie der kræver det, som Johnny Wøllekær siger.