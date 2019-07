Værktøjstyve på spil: Lås dit redskabsskur

Natten mellem tirsdag og onsdag har der været en eller flere tyve på jagt efter værktøj og haveredskaber i den nordlige og nordvestlige del af Odense.

På Bogensevej i den nordlige del af Odense har en eller flere gerningsmænd brudt ind i en garage eller udhus, hvor det er lykkedes at slippe afsted med flere kasser med værktøj.

Indbruddet er sket mellem tirsdag klokken 23 og onsdag klokken 07.30. I kasserne lå blandt andet en boremaskine, vinkelsliber, stiksav, to topnøglesæt, et gaffelnøglesæt og et pumpesæt. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Også i den nordvestlige del af Odense på Guldæble Have har en eller flere gerningsmænd brudt et skur op. Det er sket mellem tirsdag aften klokken 19 og onsdag aften klokken 18, hvor en hækkeklipper er blevet stjålet.