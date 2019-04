På Kildemose-værkstedet tager mekanikerne sig af kommunens el-biler og -cykler - og af borgere, der har brug for et springbræt til arbejdsmarkedet. På et år er det lykkedes at få fem borgere med svære psykiske lidelser ud i almindelig praktik eller uddannelsesforløb.

- Men det føles rigtig godt at have gjort en forskel, siger han.

- Når man har travlt, kan det jo være svært at passe mere ind, og i starten, når en borger kommer her, er det selvfølgelig ekstraarbejde, men det betaler sig i sidste ende. Så bliver de en kæmpe hjælp, siger Ole Helmer Jensen, der nu har måttet vænne sig til at sige farvel til gode folk, når de er klar til at komme videre i livet.

På værkstedet har 13 mekanikere og cykelsmede travlt med at reparere og servicere alle kommunens elbiler og elcykler, og Ole Helmer Jensen havde i starten svært ved at se, hvordan mere kunne passes ind.

Mekaniker Ole Helmer Jensen vil godt indrømme, at han var lidt skeptisk, da han hørte, at hans arbejdsplads, Flådestyringen og Værkstedet Kildemosevej, skulle til at hjælpe borgere med svære psykiske lidelser og i øvrigt lægges ind under CSD - Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud.

I januar 2018 fik CSD Odense - Center for socialpsykiatriske Dagtilbud - opgaven med reparation af biler og servicering af kommunens elbiler og -cykler kaldet Flådestyringen på Værkstedet Kildemosevej.Det har givet centret mulighed at skabe indsatser for borgere med svære psykiske lidelser tæt på det almindelige arbejdsmarked og uddannelsessystem. Borgere skal visiteres til tilbuddet hos Flådestyringen/Værkstedet Kildemosevej. I 2018 har 15 borgere haft et individuelt rehabiliteringsforløb på værkstedet. Fem er kommet enten i job eller uddannelse.

Plads til værkstedshumor

Alle de 13 medarbejdere - de fleste mekanikere eller cykelsmede - har fået et minikursus i, hvad det vil sige at være psykisk syg, men ellers er jargonen og arbejdet det samme som på et hvert andet værksted. De nye "kollegaer" udsættes ligesom alle andre for god gammeldags værkstedshumor eksempelvis.

Og det er der en pointe i, forklarer socialfaglig medarbejder og jobkoordinator Vivian Vibæk.

- Borgerne, der kommer her i et tilbud, og medarbejderne skal mødes på lige fod, og arbejdet skal ligne virkeligheden, så meget som muligt, siger hun, og forklarer hvordan værkstedet er velegnet til, at borgerne gradvist kan vænne sig til arbejdet:

- Her er det muligt at graduere den sociale træning for den enkelte. Nogle kan godt lide at være i det mindre cykelværksted, mens andre er bedst tilpas, hvis de kan lukke sig lidt ind i sig selv og passe opgaver med service af bilerne som for eksempel rengøring. Det er meget vigtigt, at arbejdet bliver tilpasset den enkelte.

Det er godt et år siden, at CSD fik opgaven med reparation og service af kommunens el-biler og el-cykler, der tidligere lå i regi af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. På det år er det lykkedes at få fem borgere ud i uddannelse eller praktik. Der har været i alt 15 borgere på værkstedet i det første år.