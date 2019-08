Værket, der ikke har været uden for Brandts

Alt efter øjnene, der ser, kan Adam Jeppesens kunstværk på Brandts ligne tusindvis af sandslotte, et krigslandskab eller en by på vej til at synke sammen. Samtlige 2000 sandstøbninger er lavet på stedet af strandsand og en lille smule cement og bliver ikke fragtet væk igen.

- Kunstværket begynder her og ender her, og det er en del af idéen bag, forklarer kunstneren, der fordeler sit liv ligeligt mellem Danmark og en by, der ligger halvanden times kørsel fra Buenos Aires i Argentina.

Gennem årene er det poetiske fotografier, Adam Jeppesen har udstillet på gallerier og solgt til private samlere. Knap 10 år tog det ham at gennemfotografere ruten mellem Syd- og Nordpolen og fremstille billederne derfra.

- Jeg har arbejdet med at gøre op med min egen søgen efter perfektion, så dette værk repræsenterer perfektionen i linjen samtidig med, at det er under langsomt forfald. Når man kommer tæt på afstøbningerne, kan man se, at de allerede er ved at falde sammen, men det skyldes også, at de fra begyndelsen ikke er helt ens, forklarer han.

Med forgængeligheden som tema har Adam Jeppesen valgt at arbejde ud fra et universelt emne efter i mange år at have brugt sig selv i sine fotografiske værker.

Inspiration har han fundet i teorien om det store filter - Great Filter, der også er udstillingens titel - som handler om, at man for at komme til en nyt form for liv i universet skal igennem et filter.

- Jeg kan ikke finde argumenter for at blive ved at være så navlepillende, siger han, der konkret er optaget af den risiko for selvdestruktion, der gemmer sig i for eksempel bioteknologien eller den kunstige intelligens.

- Om jeg kunne have lavet det her værk, da jeg var yngre? Det tror jeg ikke, for det handler da helt sikkert også om, at jeg selv oplever at blive ældre og ved, at man ikke vil være her for evigt. Det behøver værket heller ikke være. Det er nok med fotos at kunne dokumentere, at det fandtes, siger han.

Udstillingen "The Great Filter" åbner på Brandts torsdag 22. august 2019 klokken 17 med tale af direktør Mads Damsbo. Den kan ses til 2. februar 2020.