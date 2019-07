Værdifulde genstande stjålet i nat: Kender du de to mænd på billederne?

Fyns Politi har offentliggjort to overvågningsbilleder fra et indbrud onsdag morgen.

Brændekilde: Fyns Politi vil meget gerne høre fra vidner, der måtte have bemærket to mænd eller en større bil ved Brændekilde Bygade i den sydvestlige del af Odense tidligt onsdag morgen.

Her blev der klokken 3.57 begået indbrud i et hus, og det lykkedes to mænd at slippe af sted med en PH-lampe af typen Koglen og en Wegner-stol af typen Bamsestolen. Stolen koster som ny fra cirka 99.000 kroner, mens prisen for Koglen begynder ved cirka 57.000 kroner.

Tyvene blev imidlertid foreviget af et overvågningskamera, og derfor håber Fyns Politi også, at nogen kan genkende de to personer på billederne.

- Nu er vi jo tidligt ude, så vi håber selvfølgelig, at et par venlige borgere eller morgenfriske naboer enten kan genkende de to tyve på billederne, eller måske har hørt eller set noget i de tidlige morgentimer på Brændekilde Bygade. De har jo stjålet to ret store ting, så de må have haft en bil med til at transportere tingene i, siger politikommissær Finn Allan Wegner fra indbrudsgruppen hos Fyns Politi.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.