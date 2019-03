Vækket af lyskegle

Odense: Det må have været en ubehagelig måde at blive vækket på for nogle unge mennesker, der var alene hjemme på Teisensvej i Odense C natten til lørdag.

Datteren af huset var sammen med en ven gået til ro på husets 1. sal, da de klokken 02:31 blev vækket af en lyskegle fra en lommelygte, der pegede lige på dem.

Overraskelsen over at møde mennesker i mørket gik dog begge veje, for den ubudne gæst tog efterfølgende benene på nakken og stak af fra huset. Af den grund er signalementet af vedkommende ikke særlig godt.

Efterfølgende viste det sig, at den ubudne gæst var kommet ind i huset gennem et kældervindue og havde haft tid til at lede efter ting og sager, hvilket forklarer, at en række spiritusflasker var sat frem.

Så langt kom de dog ikke, for inden de blev pakket ned, blev den ubudne forstyrret i sit forehavende. Siden viste det sig imidlertid, at et jakkesæt var forsvundet fra adressen.