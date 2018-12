V-rådmand om Brian Skov Nielsen-exit: Vi kommer til at trække mindre på smilebåndet

Venstres rådmand i Odense, Jane Jegind, er med egne ord "rigtig ked af", at Brian Skov Nielsen (EL) stopper i politik som konsekvens af sit nye job hos Socialstyrelsen. Det selv om Brian Skov Nielsen befinder sig i den modsatte ende af byrådssalen rent ideologisk.

- Det bliver et savn for byrådet. Brian (Skov Nielsen, red.) er skarp, vittig og en ordentlig politiker. Og selvom vi befinder os i hver sin ende af det politiske spektrum, har jeg altid sat pris på de debatter, vi har haft, siger Jegind efter nyheden om, at Enhedslistens nu tidligere topfigur er fortid i byrådet.

De betydelige forskelle mellem V og EL til trods hører det da også med til historien, at Venstre og Enhedslisten på det seneste har fundet sammen om nogle politiske sager, og at Jegind og Brian Skov på det personlige plan har haft en god kemi. Ikke mindst kom det til udtryk, da partierne i juni sammen foreslog handleplanen Danmarks Grønneste Storby, som senere kom med i budgettet.

- Vores forskelle til trods har vi kunnet mødes på nogle områder, siger Jane Jegind, der i øvrigt konstaterer, at byrådet kommer til at mangle noget humor uden Brian Skov Nielsens ofte rappe indlæg.

- Vi kommer til at trække mindre på smilebåndet, når han ikke er der, lyder det fra V-rådmanden.

I et større interview i Fyens Stiftstidende torsdag retter Brian Skov Nielsen en kritik af, at der i byrådet findes et C-hold af politikere, "som bare sidder og tier stille" og drukner i det taktiske spil mellem rød og blå blok, som bliver kørt af A-holdet, som består af rådmændene og borgmesteren, der modsat alle andre er politikere på fuld tid. Disse C-holds-politikere findes især hos de store partier Socialdemokratiet og Venstre, mener han.

Jane Jegind er enig i, at det ville være ønskværdigt at høre flere byrådsmedlemmer ytre sig i byrådssalen, men hun mener det især handler om, at sagsmængden og sagerne kompleksitet er stigende, hvilket er en udfordring for fritidspolitikerne. At hun selv rager for meget magt til sig i sit eget parti - og på den måde tvinger andre ud i skyggen - afviser Jane Jegind.

- Det er ikke min opfattelse. Vi har et udbredt demokrati i Venstre og snakker om tingene. Højt til loftet er noget af det, der kendetegner vores parti, siger hun.