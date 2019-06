V-politiker fra Kalundborg advarer imod biogas-udvidelse i Odense: - For Guds skyld, sig ikke ja

I Kalundborg har kommunen anmeldt det lokale biogasanlæg, som delvis har samme ejere som biogasanlægget i Fangel. Ifølge Niels Erik Sørensen, der sidder i Kalundborg Byråd for Venstre, og som selv bor tæt på anlægget, bør Odenses politikere under ingen omstændigheder godkende en udvidelse.

- Det er meget, meget slemt. Det er som rådne æg. Næsten værre. Du drømmer ikke om det, og det kan næsten ikke beskrives.

Sådan lyder det advarende fra Niels Erik Sørensen, byrådsmedlem for Venstre i Kalundborg, hvor han bl.a. er formand for Børn- og Ungeudvalget.

I Kalundborg ejer Bigadan, er også ejer biogas-anlægget i Fangel ved Odense, sammen med Ørsted et moderne biogas-anlæg med en kapacitet på 300.000 ton om året, som åbnede for cirka et år siden. Ifølge Venstre-politikeren, der selv bor cirka 500 meter fra anlægget, har det siden været et stinkende mareridt at bo, hvor han bor.

- Folk kan hverken have døre eller vinduer åbne. Det er en ganske forfærdelig lugt. Det er direkte råddenskab, det lugter af, siger han.