Usikkerhed om økonomien: Odense Kommune udskyder fyringer

Borgmester vil have skattestigning i mål

Ad to omgange er kommuneskatten i Odense de seneste år steget med i alt 0,8 procentpoint. Det har et rødt flertal besluttet - nu også støttet af Dansk Folkeparti - for at sikre flere penge til velfærd.Den politiske ambition er fortsat at nå en stigning på et helt procentpoint, og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) håber at nå i mål ved de kommende budgetforhandlinger.



Det kræver imidlertid, at regeringen afsætter en pulje til kommunale skattestigninger, og det er endnu ikke afgjort, om det sker.



- Men jeg har gjort mit for at gøre tydeligt opmærksom på vores ønske, siger Rahbæk Juel og fremhæver, at 17-18 andre både røde og blå kommuner sidste år havde samme ønske.