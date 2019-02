Usikker fremtid: Teatret Slotsgården savner stadig flerårig aftale

Nu kan man som kulturaktør søge en ny pengepulje, der sikrer støtte tre år frem. Puljen er til dels blevet til på baggrund af en dialog mellem Odense Kommune og Teatret Slotsgården, men med mindre teatret kan få størstedelen af puljen, kan aftalen ikke understøtte det populære teaters behov. Det skaber undren hos teaterchefen Jacob Moth-Poulsen.

I 2018 var fremtiden usikker for Teatret Slotsgården. Det velbesøgte og velanmeldte teater havde en fremragende sommer, men den kommunestøtte, der blev mindre år for år, skabte usikkerhed om budgettet. Teatret Slotsgårdens ønske var klart: vi vil gerne have mulighed for lave en flerårig aftale. Delvist på baggrund af det ønske har Odense Kommune nu lanceret en ny pulje, der sikrer støtte tre år frem for de kulturaktører, der får godkendt deres ansøgninger. Udmeldingen om den nye pulje kommer dog bag på Teatret Slotsgården: - Kommunen har taget en beslutning om, at man vil tilgodese alle aktører i Odense. For kreativiteten og kulturen er det jo godt. Men ud fra vores resultater og dialog med Odense Kommune kan jeg undre mig over, at vores idé skal i udbud, siger teaterchef for Teatret Slotsgården, Jacob Moth-Poulsen. - Jeg kan på en måde sige, at kommunen ikke har prioriteret fremtidssikringen af Teatret Slotsgården i forhold til, hvad vi har råbt meget højt om. Det giver os bare endnu mere arbejde med at skrive skide gode ansøgninger og formidle vores visioner, understreger han efterfølgende i en mail til Fyens Stiftstidende.

Ny flerårig aftale Som kulturarrangør har man forskellige muligheder for at søge penge hos Odense Kommune alt efter, hvad man vil afholde, og hvor mange penge man søger. Men ingen af mulighederne har hidtil været gældende for flere år ad gangen. Derfor gør den nye aftale - som officielt hedder et 3-årigt aktivitetstilskud - det nemmere at få styr på økonomien flere år frem.I 2019 er der afsat 663.400 kroner til tilskuddet og 556.866 kroner de to følgende år. De penge skal deles mellem de ansøgere, der får del i puljen. Der bliver først åbnet for nye ansøgninger til puljen igen i 2022. En ansøgning vurderes blandt andet på projektets evne til at tiltrække statslig medfinansiering og til at få flere til at deltage i kulturlivet.

God signalværdi Den nye aftale gør det muligt for kulturaktører at sikre støtten tre år frem i tiden, så budgettet kan fastlægges mere end ét år frem. Dertil kommer signalværdien i, at kommunen støtter projektet. I 2019 er der afsat 663.400 kroner til puljen, som skal deles ud mellem de godkendte ansøgere - i de to følgende år noget mindre. Det samlede budget er på 1,78 mio. kroner. - Vi har hørt fra flere aktører, der har været interesseret i en model, hvor vi åbnede for ansøgninger, der rakte flere år frem, så de havde bedre mulighed for at hive fondsansøgninger og eksterne midler hjem udefra. Det har vi fundet en løsning på her, forklarer næstformand i By- og Kulturudvalget Kristian Guldfeldt (K). - Det er for at give ansøgerne en større økonomisk sikkerhed og en vished om, at kommunen også bakker op næste år og året efter, så ansøgerne kan lave mere langvarige satsninger, siger Kristian Guldfeldt.

Lille pulje Jacob Moth-Poulsen understreger, at Teatret Slotsgården ikke har set sig sure på kommunen. Teatret er glad for de støttemidler, som man har modtaget indtil videre, også selvom støtten sidste år kun lå på 200.000 kroner. I 2019 ligger Teatret Slotsgårdens budget på 1,2 mio. kroner, og man har modtaget 400.000 kroner i kommunal støtte - et nødvendige beløb, hvis det "virkelig skal batte", som Jacob Moth-Poulsen forklarer. Han har ingen idé om, hvordan næste år ser ud, men peger på, at beløbet i den tre-årige pulje kun skal splittes op få gange, før pengene ikke dækker Teatret Slotsgårdens behov. - For at det virkelig skal batte noget for os, bør bidraget ligge på 400.000 kroner om året, altså en tredjedel af vores budget. Men så er der ikke meget tilbage i sådan en pulje, og der kommer jo nok også andre aktører, der melder ind på hele puljens beløb, siger Jacob Moth-Poulsen. - Men for os er det nødt til at være en treårig aftale med et økonomisk stempel, der ligge i niveau med den støtte, vi har fået indtil videre. Om Teatret Slotsgården kan få sin egen aftale, kan Kristian Guldfeldt ikke sige noget om. Til gengæld er han åben for at evaluere den nye puljes størrelse om tre år, når der efter planen igen åbnes op for ansøgninger. - Det her er et sted at starte, og så må vi finde ud af, hvilke erfaringer der kommer med den her pulje, siger Kristian Guldfeldt.