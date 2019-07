Usædvanligt indbrud i virksomhed

Der er intet usædvanligt i at indbrudstyve indimellem også bryder ind i virksomheder. Til gengæld var udbyttet usædvanligt, da en eller formentlig flere tyve natten til tirsdag brød ind i en virksomhed på Stenhuggervej i Odense M. Mellem klokken 03.16 og 04.15 brød tyvene et vindue op og kravlede ind. Indenfor kunne de stjæle forskelligt udstyr, der nærmest kan bruges i et mindre gartneri - eller måske et skunklaboratorium. ifølge anmeldelsen blev der stjålet vækstlamper, hygrometre, blæsere og mellem 12 og 16 dunke med gødning. Indbruddet blev anmeldt tirsdag morgen og der er ikke umiddelbart nogen spor af tyvene, bortset fra deres mærker på det opbrudte vindue.