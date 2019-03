Ups: Fuld bilist påkørte patruljevogn i Odense

Hvis en odenseansk bilist natten til torsdag havde håbet på at kunne liste en promille hjem gennem byen, så fik turen den helt modsatte udgang. For klokken 02.26 endte bilisten med at påkøre en patruljevogn på Østre Stationsvej. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. Patruljevognen spærrede vejen, og selv om betjentene havde tændt udrykningsblinket på taget, så var det tilsyneladende ikke nok til at bilisten opdagede ordensmagten. I hvert fald påkørte vedkommende patruljevognen, så der skete mindre skader på begge biler. Og den køretur kan godt gå hen og blive meget dyr for bilisten. For dels er der udgifter til værkstedsregninger for begge biler. Dertil kommer en straf for spirituskørsel, der som udgangspunkt koster en netto månedsløn og måske endnu mere, hvis det ikke er første gang bilisten har kørt spirituskørsel.

Ingen personer kom noget til ved uheldet.