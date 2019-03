Uorden i verden giver panderynker i atombunkeren: - Vi er slet ikke klar

I dag er han historiefortæller og rundviser i bunkeren, der åbnede op for offentligheden som Odense Bunkermuseum i 2013. Han byder på kaffe og slår en alvorlig mine an.

Det var hernede en håndfuld af Odense vigtigste personer indenfor beredskabet - fra bl.a. politi, kommune, vandselskab og civilforsvaret - skulle mødes og låse sig inde bag de tykke ståldøre og metertykke betonvægge for - så godt som det under omstændighederne var muligt - at forsøge overleve og styre, hvad der foregik oppe på overfladen i tilfælde af en alvorlig krisesituation eller i værste fald et egentligt angreb. Oversigtskortene over Odense, som byen så ud sidst i 1980'er, står stadig tilbage og viser, hvordan beredskaberne var placeret i byen, og hvordan planerne var, hvis det var blevet alvor.

Var Den Kolde Krig blevet varm - og Odense blevet mål for et atomangreb - var der enkelte steder i byen, hvor chancen for overlevelse var større end andre.

Odense Bunkermuseum har til huse i en gammel bunker i Kragsbjergkvarteret. Bunkeren skulle i tilfælde af krig, kriser eller katastrofer beskytte byens borgmester, rådmænd og øverste embedsfolk indenfor politi, forsyningsvirksomhed, bytrafik og beredskabet.Bunkermuseet er drevet af frivillige kræfter og det er på Kulturarvstyrelsens liste over de 20 mest interessant steder, hvis man ønsker at blive klogere på den kolde krig. Det eneste andet sted i det fynske på den liste er Langelandsfortet. Museet har åbent hver lørdag og søndag mellem 10 og 16. Se mere på odensebunkermuseum.dk

Det store bykort over Odense skulle sikre beredskabet i kommandorummet et opdateret overblik over situationen oppe på overfladen. Foto: Nils Svalebøg

Fra forudsigelighed til utilregnelighed

Vi hat sat ham stævne for at tale om dengang og i dag, hvor stemningen mellem Rusland og Vesten dag for dag synes at blive koldere. Og for at tale om beredskabet, der var dengang og i dag.

Når en veteran fra koldkrigs-perioden som Jesper Fabricuis kigger ud på en ny verden, hvor NATO-sammenholdet er udfordret, og hvor USA og Rusland gensidigt beskylder hinanden for at være i gang med at starte et nyt våbenkapløb, så er der panderynker at spore.

Senest har USA opsagt INF-nedrustningsaftalen med Rusland om mellemdistance i Europa - og samtidig beskyldt Rusland for, at landet ved at udvikle et nyt missil allerede har brudt aftalen.

- Det bekymrende er, at mens man under Den Kolde Krig kunne sige, at det hele var ret forudsigeligt, så er det helt anderledes svært at forudsige, hvad der kan ske i dag, mener Jesper Fabricius.

Uden at sætte navn på konstaterer han om dem, der i dag styrer verdens dominerende militærmagter:

- Man kan vel med rette sige om flere af dem, at de virker utilregnelige og har store ego'er. Det er selvfølgelig bekymrende.