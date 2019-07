Unødigt billetkaos før Ed Sheeran-koncert: Ingen med gyldig billet nægtet adgang

I dagene før Ed Sheerans to koncerter i Odense, har flere fans haft nerverne uden på tøjet.

Til koncerten skal køberen af billetten nemlig selv møde op, og det giver problemer for dem, der for eksempel har købt billetter i gave eller solgt billetter videre til andre, fordi de ikke selv kan deltage.

Rikke Silberling fra Odense skulle for eksempel have været afsted til koncerten med en veninde, men kort tid før koncerten blev veninden alvorligt syg.

For at venindens billetter ikke skulle gå til spilde, ville to af Rikke Silberlings venner købe billetterne, men det viste sig ikke at være helt lige til. For at ændre navnet på billetterne skulle Rikke Silberling i kontakt med Ticketmaster. Det skulle mange andre billetkøbere bare også.

- Jeg har brugt de sidste tre døgn på at sidde med telefonen for øret, og da jeg endelig kom igennem optagettonen, sad jeg i kø i 38 minutter, fortæller hun.