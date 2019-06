Unikt guldfund vises frem en enkelt dag i Odense

Odense: Det er som bekendt ikke alt, der glimter, som er guld.

Men noget af det er guld, og da et fornemt smykke dukkede frem af den fynske muld på en jernalder-gravplads øst for Odense, var arkæologerne fra Odense Bys Museer ikke i tvivl.

Smykket, der er et lille vedhæng, har for 2000 år siden hængt om halsen på en kvinde fra samfundets absolutte top. Efter hendes død fulgte det hende i graven, hvor det har ligget indtil 2018.

- Det er et enestående fund. Det er en fantastisk fornemmelse at stå med sådan et prægtigt smykke og vide, at smykket skulle vise en fornem kvindes status og rigdom, siger museumsinspektør Jakob Bonde.

Smykket er et ypperligt guldsmedearbejde.

- Fra det øjeblik, jeg så smykket, havde jeg bare lyst til at tage det på og ikke mindst lyst til at vise det frem. Næsten alle museets medarbejdere har været forbi for at se smykket, og nu synes vi, at andre også skal have muligheden, fortæller museumsinspektør Maria Lauridsen.