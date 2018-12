Unikke anekdoter til Larsen-foredrag: Kim kunne køre turbussen

- Kim elskede at fortælle historier, og jeg kendte de fleste af dem til hudløshed. Kim var glad for sin barndom og ungdom, og hver gang vi gav koncerter i Nordsjælland, kørte vi gennem det nordlige København, hvor han rejste sig op i midtergangen af turbussen, mens han pegede og fortalte: "Dér ligger Mågevej, hvor jeg voksede op. Dér var jeg fuld for første gang. Dér strøg jeg damer", siger Jørn Jeppesen.

Savner bare ham

Gæsterne har flere spørgsmål til Jens Andersen og Jørn Jeppesen. Én vil gerne vide, om det er rigtigt, at Kim Larsen ikke havde kørekort.

- Det passer ikke, Kim havde faktisk det store kørekort. Det grinede vi meget af i Kjukken, fordi vi ikke turde køre med ham. Vi har pjattet i turbussen med, at hvis chaufføren blev syg, så var det Kim, der skulle køre videre. Det var ikke gået godt, siger Jørn Jeppesen og ler sammen med publikum.

En anden gæst vil vide, hvorfor Kim Larsen valgte at bosætte sig i Odense. Svaret er knap så eksotisk.

- Kim havde intet forhold til Odense ud over, at hans daværende impresario Frank Steen havde sit bureau i byen. At det blev Odense handlede om, at Kim havde mødt Liselotte, som kommer fra Sønderjylland. De aftalte at mødes på midten, så det handlede om praktik og tilfældigheder. Jeg ved godt, det svar skuffer mange fynboer, siger Jørn Jeppesen.

Til gengæld har han en anekdote, som er et rart plaster på såret.

- Kim og især Kjukkens guitarist Karsten Skovgaard elskede at bade. Tit, når vi skulle fra Fyn til Sjælland eller omvendt, gjorde vi stop ved Nyborg Strand, så de kunne få en dukkert. Jeg har aldrig brudt mig om koldt vand, så jeg blev på stranden, mens de dykkede under det iskolde vand. Imens kom der et ældre ægtepar og satte sig i et par campingstole. De anede ikke, at Kim Larsen badede foran dem. Da Kim kommer op af vandet, råber han til mig om at hente et eller andet. Så finder de ud af, hvem det er. Da Kim nærmer sig, siger manden: Dav, Kim Larsen. Vi er glae' ve' , at du bor på vor ø", siger Jørn Jeppesen.

Han har svært ved at skjule, at tabet af vennen og kollegaen stadig sidder dybt i kroppen. Dagens sidste spørgsmål fra en gæst rammer lige i hjerte og mellemgulv.

- Nu er der gået noget tid, siden Kim døde. Hvad savner du mest, spørger en kvinde.

- Det føles ikke som lang tid for mig. Der er kun gået to en halv måned. Jeg kunne mærke, da jeg kom i dag, at jeg blev lidt rørstrømsk. Jeg har levet og åndet med ham i alle de år. Så jeg savner stadigvæk bare ham.