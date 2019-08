Odense kan i disse år opleves som et nærmest uendeligt byggerod. Det er gået stærkt i de seneste otte år, hvor nye boligkvarterer er skudt op og byen bl.a. har fået nye broer, et koncerthus, uddannelsesinstitutioner, flere højhuse og en omfartsvej.

I 2011 var Fyens Stiftstidendes fotograf et smut i toppen af den 235 meter høje skorsten på det, der dengang hed Fynsværket for på læsernes vegne at tage et kig ud over byen. Forleden bød muligheden sig igen, og det gav redaktionen muligheden for at lave nogle enestående før/efter-billeder, hvor historien om Odenses rivende udvikling fortælles.