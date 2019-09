Unge med angst: Nu kan jeg se en pointe i resten af mit liv

Unge med angst har nu i et år været tilknyttet et helt særligt undervisningstilbud. For første gang, siden de blev diagnosticeret med angst, ser de en mening med livet.

For lidt over et år siden så det sort ud for en gruppe unge med svær angst i Odense. Gældende undervisningstilbud gjaldt kun i folkeskolen med tilbuddet UMA (Unge Med Angst), og da de var vokset fra tilbuddet, var de på herrens mark. Deres forældres bøn blev hørt, og allerede efter sommerferien havde kommunen etableret en STU-afdeling (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), til unge med angst mellem 16 og 25 år, der hedder Ung på vej.

Nu er der så gået et år, og effekten af tilbuddet er mærkbart. Hvor forældrene tidligere var talerør for de unge, har de unge nu selv taget initiativ til at byde indenfor i de trygge omgivelser. Helt utænkeligt for et år siden, lyder det fra ledelsen.

Det betød, at avisen og rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense, Brian Dybro (SF), torsdag fik et indblik i de unges angstprægede hverdag på et unikt fynsk undervisningstilbud.

- Det kan godt være, vi ikke ser så angstprægede ud lige nu, men jeg sidder og tegner nu her for at bugt med tankerne, siger 18-årige Kathrine, der ligesom hendes jævnaldrende venner og medstuderende kun vil have fornavnet i avisen.