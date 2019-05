Ungdomsaktivister politianmeldes efter nøglekast i byrådssalen

Odense Kommune politianmelder de to unge mænd, der på onsdagens byrådsmøde smed 1000 papirsnøgler ud over byrådssalen i en protest mod nedrivningen af 1000 boliger i Vollsmose.

Man må ikke med hverken larm eller uorden forstyrre et byrådsmøde.

Det siger straffeloven, og derfor politianmelder Odense Kommune de to mænd, der i en protest smed 1000 papirsnøgler ud over politikerne, i sekunderne efter et stort flertal onsdag sagde ja til at rive 1000 boliger ned i Vollsmose.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen forklarer:

- Ud fra hændelsens forløb og karakter har jeg vurderet, at det var udtryk for en planlagt forstyrrelse af byrådets arbejde, og det er af afgørende betydning, at de demokratiske spilleregler beskyttes.

Hvorfor ikke vise lidt forståelse for, at nedrivningen af så mange boliger får følelserne frem i folk?

- Det gør Odense Kommune også i en lang række tilfælde. Men der er umistelige værdier omkring demokratiets rammer på spil, og derfor er det min pligt at reagere, siger han.

Allerede i byrådssalen onsdag opfordrede Tommy Hummelmose fra Konservative til at melde aktivisterne til politiet, og han er derfor glad for, det nu er sket.- Det er fuldstændig uhørt, at de på den måde prøver at påvirke den demokratiske proces, og det, synes jeg, skal retsforfølges.Og det er da også politikere fra både rød og blå side i byrådet, der stærkt tager afstand fra aktionen:- De er vandalister.

- De chikanerer byrådets arbejde.

- Det er disrespekt for demokratiet.

- De bør straffes med en klækkelig bøde.