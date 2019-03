En 21-årig mand fra Odense blev natten til lørdag pågrebet af politiet i Brandts Passage i Odense med både hash og kokain på sig.

Politiet fandt ni klumper hash og en mindre mængde kokain på manden, og da de ransagede hans bil, fandt de en gaspistol i handskerummet. Manden bliver sigtet for at have forsøgt at sælge euforiserende stoffer og for overtrædelse af våbenloven.