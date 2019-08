Ung mand angreb betjente: Politi massivt til stede i Odenses centrum

En narkopåvirket mand blev aggressiv over for politiet, da han skulle hentes fra en adresse i det indre Odense. Han blev kørt på OUH.

Betjente fra Fyns Politi var lørdag aften omkring klokken 20 massivt til stede på hjørnet af Jens Benzons Gade og Odinsgade i det indre Odense.

Tre patruljevogne og mindst seks betjente var på stedet for tilsyneladende at hente en narkopåvirket yngre mand. Det havde han tilsyneladende ikke den store interesse i, for da de to første betjente kom til stedet gik han til angreb på dem. Det fik betjentene til at tilkalde assistance, som kort efter var på stedet.

Det lykkedes at få overmandet manden og taget ham med i en af patruljevognene, og han blev ifølge vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi, kørt til Odense Universitetshospital.

Det var beboere i området, som havde tilkaldt politiet, fordi de havde set ham ligge livløs i gården.