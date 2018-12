Ung kvinde slog på tilfældig - endte i detentionen

Odense: Det gik ifølge Fyns Politi ud over en tilfældig person, da en yngre kvinde natten til lørdag skulle have afløb for nogle aggressioner. På Claus Bergs Gade ud for H.C. Andersen Hotel slog den 19-årige kvinde fra Odense ifølge politiets oplysninger anmelderen med flad hånd.

Der var ifølge vagtchefen hos Fyns Politi flere vidner til hændelsen.

Kvinden var temmelig beruset, da hun ved halvtretiden blev anholdt og sigtet for vold, så hun fik lov til at sove sin brandert ud i detentionen, oplyser vagtchefen. Lørdag formiddag blev kvinden afhørt på politigården, før hun kunne løslades.