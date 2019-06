Ultraintim koncert med amerikansk musiker: Record Pusher debuterer med betalingskoncert

Efter et væld af intime in store-koncerter prøver Bo Ellegaard i Record Pusher at arrangere en betalingskoncert med den amerikanske musiker Avi Buffalo.

Fredag aften kan man deltage i det, der må kaldes en ultraintim koncert i pladeforretningen Record Pusher på Overgade. Der sættes blot 30 billetter til salg, og det er vigtig for ejeren af pladeforretningen, Bo Ellegaard, at der er tale om en helt særlig oplevelse. - Hvis alle skal få noget ud af koncerten, kan jeg ikke presse mere end 30 ind. Det er lagt vægt på det intime, og det er altså ikke hver dag, at en amerikansk musiker gider optræde for så få publikummere, konstaterer Bo Ellegaard. Han har arrangeret in store-koncerter, siden han åbnede butikken i 2013, og det er faktisk en tilfældighed, der var skyld i, at han nu arrangerer den første betalingskoncert. - Det skyldes, at min gode ven Per Jørgensen havde arrangeret en koncert i København med Avi Buffalo. Da Avi skulle overnatte dagen før i Odense, spurgte Per, om vi ikke skulle lave en koncert i Record Pusher. Da jeg er stor fan af Avi, lå den lige til højrebenet, siger Bo Ellegaard. Han er spændt på, hvordan det modtages, at han nu arrangerer koncerter mod betaling, da kunderne er vant til små korte gratiskoncerter i pladeforretningen. - I dette tilfælde er der tale om en musiker, der er tilknyttet det store indielabel Sub Pop, så det er usædvanligt. Han giver en fuldlængde-koncert, så det er noget helt andet end de tre-fire numre, man stadig kan høre til hans besøg om eftermiddagen, hvor alle kan komme og høre ham gratis, siger Bo Ellegaard.

Håndlavede billetter Bo Ellegaard skyder på, at han har solgt 25 vinyler med Avi Buffalo, siden Record Pusher åbnede. Det er altså ikke en musiker, som er alment kendt selv af vinylentusiasterne. - Jeg forstår ikke, at hans publikum ikke er større, da han skriver virkelig iørefaldende sange. Jeg håber, at vi kan sælge 30 billetter, da Avis musik fortjener at blive hørt, siger Bo Ellegaard. Hvis man vil have en billet, skal man møde personligt op i Record Pusher for at købe dem - til 150 kr. stykket. - Arrangementet er ikke større, end at vi kører det helt old school med håndlavede billetter og salg i butikken, siger Bo Ellegaard. Han frygter ikke reaktionen fra spillesteder, der arrangerer lignende intimkoncerter. - Mange af dem, der arrangerer intimkoncerter, har faktisk fået ham tilbudt. Men de takkede pænt nej, så må man jo selv gøre det. Nu ser jeg, hvordan det går, og så evaluerer jeg på, om det er noget vi skal gentage, siger Bo Ellegaard.