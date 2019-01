Ulla Chambless stopper i byrådet

Brian Skov Nielsen (tv) og Ulla Chambless (th) udgjorde Enhedslistens byrådsgruppe i begyndelsen af 2018, lige efter kommunalvalget. Med Ulla Chambless' beslutning om at sige farvel til politik har Enhedslisten i dag et helt nyt hold i byrådet. Arkivfoto: Vibeke Volder

Enhedslistens Ulla Chambless har besluttet sig for at stoppe i byrådet efter en sygemelding på grund af stress. - Det gør ondt at måtte sige farvel til noget, som betyder så meget for mig, siger hun.

Enhedslistens Ulla Chambless har besluttet sig for at forlade byrådet. Hendes beslutning kommer i kølvandet på en stress-sygemelding. - I efteråret blev jeg sygemeldt med stress, og det har tvunget mig til at tage et grundigt kig på mit liv og lave nogle ændringer, så jeg både kan have et arbejde og familieliv - og passe på mig selv, siger hun. Det er ikke to måneder siden, at Brian Skov Nielsen, Enhedslistens tidligere rådmand, besluttede sig for at forlade odenseansk politik. Og nu stopper partiets andet folkevalgte medlem altså også. Det betyder, at Enhedslisten også fremover repræsenteres af de to suppleanter, Reza Javid og Mathilda Printzlau-Paulsen, der sidder i byrådet nu. De fik henholdsvis 336 og 204 personlige stemmer ved det seneste valg.

Svær beslutning Beslutningen har ikke været let for Ulla Chambless, men hun har ikke længere de kræfter, der skal til for at løfte det politiske arbejde. I en skriftlig udtalelse til byrådet skriver hun, at "det er med et tungt hjerte, jeg siger farvel til byrådet" - og sender derpå en tak til såvel politiske kolleger og forvaltning som "engagerede foreninger, virksomheder, medarbejder og borgere." - Det gør ondt at måtte sige farvel til noget, som betyder så meget for mig, og jeg føler, at jeg svigter de vælgere, som har stemt på mig og Enhedslisten, skriver hun. Ulla Chambless har siddet i Odense Byråd siden 2014 (428 personlige stemmer) og har været medlem af først Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (2014-17) og senere Børn- og Ungeudvalget (2018). Under hendes orlov har Enhedslisten og Reza Javid valgt at bytte partiets post i Børn- og Ungeudvalget med en plads i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Ved kommunalvalget i 2017 fik Ulla Chambless 448 personlige stemmer. Hendes plads i byrådet overtages af Mathilda Printzlau-Paulsen, der i dag er stedfortræder i By- og Kulturudvalget.