Kristian Guldfeldt (K) og Anders W. Berthelsen (S) kørte onsdag aften By og kulturrådmand Jane Jegind (V) helt ud på et sidespor, da gik videre med deres alternative spareforslag. De to partier har flertal og fik endda Enhedslisten med på deres planer, der blandt andet redder friluftsbadet, Bolbro Bibliotek og flere andre ting. Arkivfoto: Nils Svalebøg