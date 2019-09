Ugen i Odense: Populære løbehjul og færre hjemløse på gaden

Det kører bare for løbehjulene og de firmaer, der udlejer dem. I hvert fald, hvis man ser på tallene. Over 800 gange om dagen hopper odenseanerne på et løbehjul fra det svenske firma Voi, og mon ikke mange hundrede gør det samme på tyske Tier, der endnu ikke har lokal data. Og man behøver heller ikke bevæge sig meget rundt i byen for at bemærke det. Og måske er det slet ikke så skidt, at de små løbehjul nu er et alternativ til det bycykelsystem, der aldrig kom til at fungere i byen. Heller ikke, selv om risikoen for at komme til skade på løbehjul er langt større end på cykel, som man kan læse i søndagens udgave af Fyens Stiftstidende. For ifølge Malene Freudendal-Pedersen, der er professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, så kan løbehjulene potentielt opfylde et behov, som folk, der står af toget eller bussen, har. At komme det sidste stykke til jobbet, studie - eller hvor de nu skal hen.

Professoren mente i lørdagens avis ligefrem, at der kunne være potentiale til at få flere mennesker væk fra bilerne og over i den kollektive transport, hvis man tænker de små tohjulede løbehjul ind i en trafikplan. Om det lykkes, må vi se. I hvert fald vil man med letbanens ankomst i 2021 pludselig få en strøm af passagerer gennem byen, der potentielt kan vælge løbehjulet til.

Og hvis det er tilfældet, så kan vi godt leve med dem - os, der allerede bruger cykelstierne. Selv om det er svært, og rigtig mange kører med mest mulig strøm, så er jeg efterhånden også ved at vænne mig til el-cyklisterne, der gerne overhaler en som mig med rugbrødsmotor med samme fart som en lille knallert. De kommer frem og belaster ikke byen med de udstødningspartikler, som de fire S-borgmestre i landet fredag gik til kamp for at få stoppet. Og skulle disse el-cyklister lære også at betjene deres cykelklokke, når de kommer blæsende forbi, så kan man ikke bede om meget mere.

Ellers bød ugen på den officielle indvielse af Facebooks datacenter, som særligt politikerne lovpriste, fordi datacentret både betyder arbejdspladser, branding og billig og grønnere fjernvarme - lavet på strøm fra norske vindmøller. Men det var nu ikke den store amerikanske datagigants indtog, der gjorde mig i bedst humør i ugens løb. Det var en såkaldt hjemløsetælling, der viste, hvad man godt vidste i forvejen - at Odense er blandt de allerbedste i landet til få hjemløse væk fra gaden og ind i en egen bolig med masser af støtte. På 10 år er andelen af folk, der må sove på gaden halveret. En nyhed, man da kun kan blive glad for.

God søndag!