Kristian Guldfeldt (K) og Anders W. Berthelsen (S) kunne tirsdag præsentere de to partiers alternative spareplan, der dog skal regnes en del på for embedsværket. De to partier har delt besparelserne ind i rød, gul og grøn efter hvad de to partier kan gå med til og hvad de ikke kan. Foto: Nils Svalebøg