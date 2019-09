Det har fået konsekvenser for adskillige medarbejdere, at en 50-årig psykisk syg kvinde i maj døde som følge af medicinforgiftning her på botilbuddet på Fangelvej. Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed slået fast, at instruksen omkring medicinhåndtering ikke levede op til reglerne. Foto: Nils Svalebøg