Ugen i Odense: Ghettospøgelset og den usikre motorvej

Det blev ugen, der rimede på usikkerhed, hvis man ser på nogle af de historier, der skabte de største overskrifter. Der var usikkerheden omkring udvidelsen af motorvejen til tre spor syd om Odense, hvor flertallet bag en stor infrastrukturplan med tre spor mellem Odense V og Odense SØ forduftede på valgaftenen den 5. juni. Den nye transportminister ville ikke sige noget, blot henvise til at han vil indkalde partierne til nye forhandlinger. Imens pressede borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på for at man skal have den udvidelse, der ligger i direkte forlængelse af den allerede igangsatte udvidelse af motorvejen fra Odense V til Nr. Aaby.

Og alt andet vil også være tåbeligt, hvis man bare indimellem har bevæget sig ud på motorvejen i dagtimerne. Den nye regerings fokus vil være at holde de mange projekter op mod en mulig klima og miljøgevinst, og her kan mere motorvej selvfølgelig lyde som en belastning. Men omvendt vil to spor med masser af køer næppe svine mindre end tre spor, hvor trafikken kan flyde lettere.

Usikkerhed var i den grad også omdrejningspunktet i historien om en række almene boligområder i Rising/Solbakken. Området har været på ghettolisten siden 2016, og hvis ikke der sker noget drastisk med beboersammensætningen, så rykker området næste år over i kategorien "hård ghetto", selv om den nye minister for området slet ikke vil bruge ordet ghetto om landets udsatte boligområder.

I Solbakken, Risingsparken, Smedeløkken og Påskeløkken er problemet, at der bor for mange med kriminel baggrund og for lidt uddannelse. Og så er området rent faktisk populært at bo i.

Derfor forstår man også den frustration, som boligstrategisk chef for boligforeningen Civica, Nanna Muussmann, luftede i onsdagens udgave af Fyens Stiftstidende. For boligforeningen har allerede skærpet kravene til de nye, der flytter ind. Men på noget der kun er fem-seks måneder, skal man nå at ændre en beboersammensætning dramatisk - uden eksempelvis at vide, hvor folk med de plettede straffeattester bor. For en ren straffeattest har ikke været et krav for at få en bolig før nu.

Definitionen på et ghetto-område blev strammet under den tidligere regering, og man kan godt spørge sig selv, om man skulle overveje at give de trængte boligområder i Odense og andre steder af landet lidt længere snor. For de er i gang med at ændre sammensætningen inden bulldozerne kommer. Ikke mindst i Korsløkkeparken, der snart er ved at være igennem en renovering af boligmassen for over en milliard kroner, men som stadig balancerer på kanten til at blive en hård ghetto. Nogle gange skal man vente og se, om tingene ikke virker.

Og så kan politikerne passende vende blikket mod motorvejen imens.

God søndag!