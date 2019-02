Denne uge måtte politiet igen rykke ud til en skudepisode. Denne gang ved Fyrreparken i Vollsmose, og nu indfører politiet en særlig zone i området, hvor man risikerer en dobbelt straf, hvis man laver kriminalitet. Det sker i et forsøg på at stoppe skudepisoderne, der er en udløber en en konflikt mellem to grupperinger. Foto: Birgitte Carol Heiberg