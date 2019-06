Udvides endnu en gang: Elmelund Skov bliver endnu større

Tilbage i efteråret blev Elmelund Skov udvidet med lidt over seks hektarer, og nu bliver skoven endnu større. I denne omgang skal skoven både udvides i øst og vest med i alt 12 hektarer, som skal skabe en bedre sammenhæng på tværs af jernbanen. Det glæder skovrider Jakob Harrekilde Jensen.

- Selv om de nye arealer ikke er store, så er de alligevel vigtige "brikker" i den 350 hektar store skov, da de giver mærkbare forbedringer for friluftslivet, udtaler han i en pressemeddelelse.

I den østlige side af skoven skal der laves en sti, som giver skovens besøgende mulighed for at gå fra udsigtspunktet over Bavnedam Mose, der ligger nord for jernbanen og over til Bavnedam Skov, der ligger syd for jernbanen. Derudover bliver der forbindelse til den del af Elmelund Skov, der tilhører Odense Kommune via Bavnedamvej.

I den vestlige del af skoven har Elmelund Jagthundetræningsklub omkring 2.000 træninger hvert år. Med udvidelsen af skoven får træningsklubben nye muligheder for træninger. Det betyder også, at der er flere hold, der kan træne på samme tid.

Den 12. juni præsenterer Naturstyrelsen den endelige plan for, hvordan det nye skovområde kommer til at se ud.