Udstilling: Tegninger af tiden vises på Filosoffen

Lise Seisbøll Mikkelsens tegning fra jubilæumsudstillingen handler om at sige nejtak til stress - et af tidens tegn. Foto fra udstillingen

I anledning af sit 100 års jubilæum udstiller Tegnerforbundet en stribe helt nye tegninger, og så opfordres publikum til at komme med et bud på temaet "Tidstegn - tegn i tiden".

Det er 100 år siden, Tegnerforbundet af 1919 så dagens lys, og det markeres med fire udstillinger rundt om i landet. Den første åbner i Kunstbygningen Filosoffen på tirsdag med en stribe aktuelle tegninger, som en række af forbundets medlemmer har bidraget til under den fælles overskrift "Tidstegn - tegn i tiden". Oplægget er blevet bredt fortolket. Temaet har inspireret medlemmerne til at kommentere verden, som de oplever den i dag, eller til for eksempel at vise eksempler på moderne teknikker, som ikke fandtes for 100 år siden. Det hele er samlet i en stor bog udgivet til lejligheden og skrevet af en af tegnerne, Lise Seisbøll, der selv angreb temaet med tegninger om stress: - Jeg tror, det er nemmere at tegne ud fra et tematiseret benspænd for sådan en som mig, der til dagligt tegner ud fra min fri fantasi, end det er for de tegnere, som laver tekniske tegninger til sådan noget som medicinske bøger. Og de tegnere er også i forbundet, der er for alle slags tegnere, siger Lise Seisbøll og henviser til, at tegningerne spænder fra den fineste spinkle blyantstreg til den dybeste farvemættede digitale illustration.

Hjarne Kaiser kommer med tre tegninger til jubilæumsudstillingen, deer på hveer sin måde siger noget om den tid, vi lever i. Foto fra udstillingen

Mere sjov end faglig Tegnerforbundet blev stiftet med det formål at arbejde for professionelle tegnere og illustratorers rettigheder, men allerede fra begyndelsen spillede det også en vigtig rolle som et samlende kollegialt og fagligt fællesskab. - Det sociale tæller meget i dag, hvor de faglige spørgsmål fylder mindre, fordi der er kommet mere styr på spørgsmål om for eksempel ophavsret. Til gengæld er vi ikke så mange medlemmer, som der har været en gang, siger Lise Seisbøll. - I modsætning til for 100 år siden findes der i dag en række interesseorganisationer, der blandt andet varetager tegneserietegnernes interesser, og så er der nogle, der vælger udelukkende at være medlem dér. Forbundet har været oppe på 200 medlemmer, i dag er der knap 60, og af dem deltager 29 på udstillingen.

Laus Lauesen tegning er fra forsiden af 'Tegneren', maj 1948. Foto fra bogen udgivet i forbindelse med udstillingen

Kom med dit bud For at være medlem af forbundet skal man kunne leve af at tegne, og derfor er Lise Seisbøll en undtagelse. I modsætning til sine kolleger lever hun nemlig først og fremmest af ord, idet hun skriver bøger om diverse udstillinger - blandt andet denne. Tidligere har hun stået bag arbejdet med en bog om Tommerup Keramiske Værksted i forbindelse med dets 30 års jubilæum, og inden længe går hun i gang med en bog om plakatens historie. - Og det er egentlig slet ikke så underligt, for jeg er egentlig uddannet historiker og elsker at systematisere tingene, siger Lise Seisbøll. Tegnerforbundet er en aktiv organisation, som ønsker at dele glæden ved at tegne med besøgende, og derfor inddrages gæsterne også i udstillingen, lyder det fra Lise Seisbøll. Hun forklarer, at de besøgende helt konkret får mulighed for at bidrage til udstillingen med deres egne værker og bud på temaet, for hvad kendetegner egentlig den tid, vi lever i? Udstillingen kan ses fra tirsdag 30. juli 2019, hvor der er fernisering fra 17-19.

Henriette Wiberg Danielsens tegning fra jubilæumsudstillingen er aktuel i disse tider. Men det er også tanken med de nye tegninger, der præsenteres, for de er tegnet ud fra temaet "Tidstegn - tegn i tiden". Foto fra udstillingen

Der er også plads til humoren - som i Jesper Deleurans tegning fra 1999. Foto fra bogen udgivet i forbindelse med udstillingen

Ikke alle tidstegninger har direkte politiske undertoner - som for eksempel denne, som Mette Wille kommer med. Foto fra udstillingen