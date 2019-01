Udskiftningen hos Enhedslisten udløser ny konstituering

Enhedslisten og Socialdemokratiet bytter en smule rundt på fordelingen af de politiske udvalgsposter i forbindelse med, at Enhedslisten får to nye folk ind i byrådssalen.

Mathilda Printzlau-Paulsen får ud over By- og Kulturforvaltningen også en stol i Verdensmål Udvalget.

Reza Javid rykker til gengæld ind i Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvor Enhedslisten ellers ikke i denne valgperiode har været repræsenteret. Han bliver også formand for Sundhedsudvalget og menigt medlem af Udvalget for Borgerinddragelse.

Hidtil har Enhedslistens Brian Skov Nielsen været del at By- og Kulturudvalget, og den post tager samme partis Mathilda Printzlau-Paulsen sig nu af, ind til Ulla Chambless er tilbage fra sin sygemelding.

Ifølge begge partier efter et gensidigt ønske.

Udskiftningen af partiets to byrådsmedlemmer fører nemlig en ny konstituering med sig, hvor også Socialdemokratiet ændrer et enkelt medlems udvalgsplacering.

Tilbage til børnene

Den nye konstituering betyder, at Enhedslisten ikke længere er repræsenteret i Børn- og Ungeudvalget. Den plads får i stedet Socialdemokratiets 24- årige Hjalte Daniel Hansen, der dermed forlader Beskæftigelses- og Socialudvalget.

- Jeg er rigtig glad for børne- og ungeområdet, og det var også der, min politiske karriere begyndte ved først at blive valgt til elevrådet og siden være del af Danske Skoleelever, fortæller han.

I skoleelevernes interesseorganisation fungerede han både som uddannelsespolitisk sekretær - det svarer til en næstformandspost - og var efter 9. klasse ansat på fuldtid i Danske Skoleelevers sekretariat i København.

- Så jeg glæder mig til igen at være med til at sætte mit præg på området, siger Hjalte Daniel Hansen, der bliver Socialdemokratiets mand nummer to i Børn- og Ungeudvalget.

Dér sidder i forvejen Tim Vermund, som også er partiets politiske ordfører og viceborgmester.