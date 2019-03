Udskældt plejecenter: Utryghed og frustrationer blandt pårørende og beboere

Historien om Poul Hansens oplevelser på Havebæk har fået mange pårørende til tasterne. Avisen har modtaget adskillige henvendelser fra bekymrede og frustrerede pårørende.

En borger bliver efterladt uden tøj i sit badeværelse, fordi de ansatte må løbe efter et kald, og bliver så glemt og sidder der i timevis. En anden falder ud af sengen og ligger det meste af natten på gulvet og dør otte dage senere, en gammel dame kommer ikke i bad i 22 dage. En datter oplever, hvordan hendes mor brækker benet på uforklarlig vis og en søn må leve med, at hans mor får blærebetændelse mindst ti gange på to år på grund af manglende hygiejne. Ovenstående er eksempler fra nogle af de mange henvendelser, Fyens Stiftstidende har fået fra frustrerede pårørende til beboere på Havebæk Plejecenter. Fælles for dem er frustrationer over den manglende omsorg og pleje, som de mener, at deres svage og gamle pårørende har krav på. I flere henvendelser går det igen, at personalet gør, hvad de kan. Nogle har henvendt sig til ledelsen, men oplever ikke at det fører nogen vegne. Andre skriver, at man ikke kan finde personalet på gangene, men finder dem, når de holder pauser og drikker kaffe.

Fyens Stiftstidende har fået adskillige henvendelser fra pårørende, der er frustrerede over plejen på Havebæk Plejecenter. Foto: Sugi Thiru

Forladt på badeværelset Jørgen Rudbeck fra Fredericia skriver til Fyens Stiftstidene, at hans mor på 99 er ulykkelig på Havebæk. Hun er ikke dement og helt klar i hovedet, men høre- og synshæmmet. Hun har oplevet at blive forladt på sit badeværelse uden tøj på, fordi personalet må løbe efter et kald. Herefter blev hun glemt og sad og frøs i badeværelset. Hun oplever desuden, at morgenmaden og frokosten bliver serveret med så kort mellemrum, at hun ikke kan spise begge, og at aftensmaden til tider serveres kold. Hun oplever, at hendes tøj er blevet væk og at hun har selv været med i tørrekælderen og finde det, selv om der er skrevet nummer i tøjet. Samme oplevelse har en anden pårørende haft med sin demente mor, hvis tøj tilsyneladende også forsvinder i vaskeprocessen. Jørgen Rudbeck fortæller i sit brev til Stiftstidende, at hans mor op til jul ikke havde været i bad i 14 dage, og derfor ikke ville være med til at fejre jul. En lignende oplevelse har en anden beboer, hvis pårørende har skrevet til avisen, haft. Jørgen Rudbeck skriver: "Når man er 99 år, så er der ikke længere mange positive ting i hverdagen, udover lidt god mad, personlig hygiejne og besøg (...) Derfor gør det mig rigtig ondt at høre, når hun grædende fortæller om, hvor ked af hun er ved at bo på Havebæk."

Intet bad i tre uger Annemarie Abel har også skrevet en mail om forholdene på Havebæk til avisen. Hun skriver, at hendes veninde, der har boet på Havebæk Plejecenter i knap et år, ikke kom i bad i 22 dage lige efter nytår, og at hun også har oplevet at ligge flere timer på badeværelsegulvet efter et toiletbesøg. Hun skriver: "Det er bare så trist at komme uge efter uge, hvor det er de samme ting, som er sket. Intet er ændret i al den tid, jeg er kommet på Havebæk." En anden borger, Birthe Plough, skriver, at hendes mor brækkede benet på Havebæk Plejecenter, uden at nogen kunne forklare, hvad der var sket. Hun skriver, at hun fik en undskyldning af centerlederen, men at der ikke skete mere end det. Samme Birthe Plough er ikke tryg ved aftenpersonalet på Havebæk. Hun har oplevet, at ufaglærte står alene med meget plejekrævende borgere.

Rød trivselsundersøgelse Af den seneste trivselsundersøgelse fra Havebæk Plejecenter fremgår det, at der er en del opmærksomhedspunkter på centret. Målingen inddeles i tre farver, hvor grønne punkter betyder, at her har centret styr på trivslen, gul indikerer, at her er centret på linje med det ønskede og rød indikerer, at på disse punkter bør virksomheden være særlig opmærksom. Der er ingen grønne punkter i trivselsrapporten for Havebæk Plejecenter, men rødt, hvor det blandt andet handler om ledelse, engagement, tilfredshed, stress, samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. Over halvdelen af de punkter, der måles på, er røde i Havebæk Plejecenters trivselsmåling. Leder på Havebæk Plejecenter, Helle Lunde Meyer, ønsker ikke at kommentere hverken hændelserne eller sagen yderligere. Hun ønsker heller ikke at kommentere trivselsrapporten fra plejecentret.