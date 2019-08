Der var engang, hvor der var 210 bycykler i Odense, men i dag er mange enten forsvundet eller gået i stykker, så der nu kun er omkring 100 cykler tilbage. Her er en af bycyklerne ved at blive kørt væk, efter at den igennem en længere periode har været efterladt ved Banegårdspladsen. Foto: Kim Rune