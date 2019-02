Det har de seneste måneder været relativt lige til for folk med deres faste gang i området at konstatere, at der bor folk i erhvervsejendommen på Nordbirkvej 4 i Seden. Således også den 24. januar ved 20-tiden om aftenen, da avisen kørte en tur forbi. Gennem vinduer kunne det blandt observeres, hvordan der blev lavet mad. Foto: Nils Svalebøg

Forud for tirsdagens varslede tilsyn har Seden Ejendomsinvest afvist at være bekendt med, at der bor polske arbejdere i ejendommen med de farlige kemikalier på Nordbirkvej i Seden. Det slog virksomheden fast over for Odense Kommune så sent som den 11. januar. Avisens oplysninger tegner et noget andet billede.

I dag tirsdag har Odense Kommune varslet tilsyn på adressen Nordbirkvej 4 i Seden. Målet med aktionen er at afklare, om der finder ulovlig indkvartering af polske arbejdere sted i erhvervsejendommen, som en anonym anmelder har tippet kommunen om i december. En række bekymrende forhold omkring det, der foregår på ejendommen, er de seneste dage kommet frem her i avisen. Dels er 39 ton farlige kemikalier siden foråret 2017 forsvundet sporløst fra adressen, og dels opbevares og håndteres de 31 ton tilbageværende kemikalier, herunder salpetersyre og svovlsyre, nu i ukyndige hænder. Dels er kemikalierne blevet flyttet rundt, dels har der været antændt et større bål nær kemikalierne, mens tanke og kar stod udendørs. Derudover foreligger altså en anmeldelse om, at bygningen har været brugt til ulovligt at indkvartere polske ansatte for firmaet Årslev Entreprenørforretning, der lejer ejendommen af Seden Ejendomsinvest. I gårsdagens avis slog en ekspert i kemi fast, at det er "fuldstændigt uansvarligt", hvis mennesker har boet og sovet i lokaler tæt op ad der, hvor tonsvis af farlige kemikalier, herunder svovlsyre og salpetersyre, opbevares.

Ifølge avisens oplysninger har der været tale om polske arbejdere ansat hos Årslev Entreprenør, som lejer bygningen af Seden Ejendomsinvest. Fotoet her, der stammer fra den anonyme anmeldelse, Odense Kommune modtog 10. december, vidner ligeledes om polsk tilstedeværelse. Foto: Ukendt, fra anonym anmeldelse til Odense Kommune

Udlejer så ingen tegn på beboelse Men på trods af klare tegn på, at der helt op til nu har boet og sovet polske arbejdere i ejendommen, afvises det fra bygningens ejer, Seden Ejendomsinvest, at det er tilfældet. Det fremgår af aktindsigt i sagen, avisen har fået fra Odense Kommune. I et svar fra Seden Ejendomsinvests advokat til kommunen dateret 11. januar i år, skriver advokaten, at udlejeren 11. december - dagen efter anmeldelsen om den ulovlige indkvartering af de polske arbejder indløb til kommunen - selv var på besigtigelse i ejendommen uden at finde tegn på ulovlig indkvartering. "Udlejer har ikke kunne konstatere ved besigtigelsen, at ejendommen benyttes til beboelse eller natophold", skriver advokaten. Men flere forhold taler for, at udlejer enten har udført en særdeles lemfældig inspektion. Eller må have haft bind for øjnene.

Køleskabe, senge, ovne og andre klare tegn underbygge flere kilders forklaringer om, at der bor nogen i erhvervsbygningen. Kilderne siger, det har været tilfældet i månedsvis. Men udlejer så intet, der tyder på beboelse, da han var på besigtigelse 11. december. Foto: Nils Svalebøg

Klare tegn på beboelse i december For ifølge flere af hinanden uafhængige kilder med fast gang i området har der i månedsvis - også i december helt op til jul - været tydelige tegn på, at et skiftende antal personer har sovet og holdt til i bygningen. Indendørs står der ifølge avisens oplysninger senge og køjesenge, og der er flere køleskabe med friske madvarer i samt flere vaskemaskiner og ovne. Også i januar og så sent som torsdag aften i sidste uge har der ifølge avisens kilder været tydelige tegn på, at folk tager ophold og overnatter i bygningen. Og det samme indikerer avisens egne observationer foretaget torsdag den 24. januar ved 20-tiden om aftenen. Her kunne det, som billederne til artiklen her viser, konstateres, at der var lys i flere vinduer, mens der ind gennem vinduerne sås flere personer. Nogle i færd med at lave mad, en anden med et håndklæde over skulderen som om, vedkommende var på vej i bad.

Udlejer: Ikke noget, jeg skal svare på Avisen har præsenteret medindehaver og direktør for Seden Ejendomsinvest Torben Brandt Rasmussen for den række af oplysninger, der taler for, at det, hans advokat 11. januar skrev til Odense Kommune om, at det ikke var tegn på, at ejendommen "benyttes til beboelse eller natophold", synes at være i modstrid med virkeligheden. Torben Brandt Rasmussen har dog ikke stor lyst til at tale om sagen. - Det er slet ikke noget, jeg skal svare på. Det er Årslev Entreprenørforretning (der lejer bygningen af Seden Ejendomsinvest, red.), der skal stå for det, siger han og forsøger flere gange at afbryde samtalen. Forelagt avisens observationer af, at der så ud til at være livlig aktivitet i bygningen den 24. januar klokken 20 om aftenen, lyder Torben Brandt Rasmussens svar: - Det kan jeg ikke forestille mig. Avisen har også været i kontakt med direktør i Årslev Entreprenørforretning Pia Bolander og forsøgt at få hende til at forholde sig til de polske arbejderes tilstedeværelse, men hun har ikke ønsket at stille op til interview.